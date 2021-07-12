Аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

Социальная сеть Twitter заблокировала новый аккаунт бывшего главного редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Его страница оказалась недоступна.

«Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», — сообщается на странице Протасевича. Какие именно правила были нарушены, не уточняется.

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О том, что Протасевич получил доступ к интернету и завел аккаунт в Twitter, сообщалось 7 июля. Он опубликовал видео, в котором рассказал, что всегда будет на связи и сможет отвечать на сообщения и комментарии пользователей платформы.

Незадолго до этого стало известно, что Романа Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. В сети появились фотографии, на которых они, предположительно, гуляют в парке в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившиеся на борту Протасевич и Сапега были задержаны местными правоохранителями. Их обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.