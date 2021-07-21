Протасевич пообщался с основателем NEXTA

Находящийся под домашним арестом бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич может пользоваться интернетом и соцсетями, он общается с оставшимися в Прибалтике друзьями. Об этом он рассказал в интервью белорусской журналистке Ксении Лебедевой, сообщает Telegram-канал RT.

Так, по словам Протасевича, он уже успел пообщаться с основателем Telegram-канала NEXTA Степаном Путило и блогером Антоном Мотолько. «Сейчас пока у всех сдержанная реакция, потому что это далеко не каждый день случается, когда человеку, находящемуся под домашним арестом, разрешают пользоваться социальными сетями и так далее. Поэтому многие, я бы сказал, хотя на самом деле никакого подвоха нет», — рассказал Протасевич.

Он заверил, что волен пользоваться интернетом и социальными сетями, всегда носит с собой в кармане телефон и «возвращается в прежнюю интернет-жизнь».

3 июня белорусский госканал ОНТ показал интервью с Протасевичем, где он сделал ряд громких признаний. В частности, он взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии и назвал имена своих сторонников, рассказал о подготовке силового захвата власти, о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Позже отец задержанного Дмитрий заявил, что не верит «ни единому слову» сына и заверил, что его показания были выбиты под пытками. Аналогичное заявление сделал основатель NEXTA Степан Путило.

Белорусские спецслужбы обвиняют Протасевича в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Журналист был задержан в Минске 23 мая сразу после принудительной посадки самолета Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс. Лайнер сел после сообщения о бомбе на борту, для его сопровождения был поднят истребитель ВВС Белоруссии.