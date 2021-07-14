В Белоруссии лишили лицензии адвоката задержанной россиянки Сапеги

Представляющего интересы задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги адвоката Антона Гашинского лишили лицензии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Причиной такого решения квалификационной комиссии стали «систематические нарушения законодательства об адвокатской деятельности», считает Гашинский.

В частности, он отмечает, что в 2020 году его привлекли к дисциплинарной ответственности. Это было связано с попыткой Гашинского передать письмо находившегося в СИЗО политтехнолога Виталия Шклярова его матери.

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Кроме того, в ходе проверок Министерства юстиции Белоруссии в документах адвоката были обнаружены формальные нарушения — описки, неверно указанная дата и прочие недочеты. Гашинский добавил, что это всего лишь его догадки, а точные основания решения станут известны из документа комиссии.

Гашинский также представляет интересы задержанного 5 мая в Белоруссии россиянина Егора Дудникова. Правоохранители подозревают его в технической озвучке роликов для белорусской оппозиции. Арестованного в июле 2020 года Виталия Шклярова обвиняют в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившиеся на борту бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега были задержаны местными правоохранителями. Их обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.