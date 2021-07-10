К арестованному в Белоруссии россиянину пустили психолога

К арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову пустили психолога. Его держат в СИЗО в Минске, рассказал РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.

«Следствие по делу идет. Дудников, как и прежде, находится в СИЗО на улице Володарского (в Минске – ред.). Его начал посещать психолог», — приводит агентство слова юриста. Гашинский также рассказал, что Дудникову вылечили зуб, который его беспокоил.

В конце июня Дудников обратился к российским властям с просьбой лишить его гражданства РФ. Он считает, что российское государство вступается только за тех, за кого выгодно — а простых граждан, таких как он, готово «подло и жестоко» предать. «Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны», — отметил задержанный.

Ранее задержанный в начале мая в Минске 20-летний россиянин Егор Дудников смог передать через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков. Он пояснил, что правоохранители обещали закопать его заживо, заставили признаться в связях с оппозицией и читать текст по бумаге на допросе.

По статьям уголовного дела, открытого против Дудникова, он может получить до 3 лет тюрьмы. Он работал в команде оппозиционера Сергея Тихановского, и его арестовали еще до того, как в стране развернулись массовые протесты.