Захарова назвала число арестованных и заключенных в Белорусии россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала число россиян, арестованных и заключенных в Белорусии — оно превышает 700 человек. Так она ответила на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Всего под стражей находятся 785 граждан России. Из них 94 — в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, а 528 — отбывающих наказание. По словам Захаровой, дипломаты «держат на контроле» каждый из этих случаев и оказывают россиянам консульскую помощь.

«Мы не делаем разницы, для нас гражданин России должен иметь право на защиту его прав и получить соответствующую поддержку нашего загранучреждения», — подчеркнула представитель МИД.

Материалы по теме Своих побросали. За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве «Он невероятно умелый манипулятор». Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?

Кроме того, она прокомментировала задержание россиян Дмитрия Попова и Егора Дудникова. Первого подозревают за связи с оппозицией, второго арестовали после того, как он проводил подругу до дома и возвращался к себе. Представитель МИД отметила, что арестованных уже посещали консульские сотрудники, а дипломаты следят за тем, что происходит с россиянами.

По последним данным, Попов находится в минском СИЗО №3. Он попал туда после задержания белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского еще до начала массовых протестов в августе 2020-го. В его команде Попов занимался SMM и модерацией соцсетей. Спустя год после ареста россиянин сумел отправить своим родственникам письмо, в котором заявил о предательстве со стороны российских дипломатов и властей.

20-летний россиянин Егор Дудников был задержан еще 4 мая, но смог передать записку из СИЗО только в начале июня. В ней он рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков. В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию Захарова заявила, что «по каждому случаю [задержания] есть свои есть детали и своя ситуация».