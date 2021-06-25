Латвия призвала ООН защитить журналистов в Белоруссии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) оказать поддержку журналистам и СМИ в Белоруссии, а также за ее пределами. Об этом он высказался во время 47-й сессии Совета по правам человека ООН, пишет BB.lv.

Ринкевич отметил, что Латвия уже поддерживает независимых белорусских журналистов путем оказания им психологической помощи и реабилитационных услуг.

Министр также назвал арест в Белоруссии одного из основателей основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича недопустимым нападением президента Александра Лукашенко на СМИ и свободу слова. Он потребовал от белорусских властей немедленно освободить оппозиционера, а также других журналистов и политзаключенных.

Ринкевич подчеркнул, что Белоруссия как член ООН обязана соблюдать международные обязательства и защищать права своих граждан.

В июне Европейский союз (ЕС) ввел новый пакет санкций против Белоруссии. Они коснулись 78 человек и восьми организаций. В ЕС подчеркнули, что такое решение было принято на фоне нарушений прав человека и свободы слова в Белоруссии. Там также отметили, что санкции связаны с задержанием Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

В мае в Белоруссии завели уголовное дело против Ринкевича. Поводом стал инцидент с флагом республики в Латвии. Министр вместе с мэром Риги убрал белорусский государственный символ с площади, на которой были развешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. На его место повесили бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.

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