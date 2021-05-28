В Белоруссии завели дело на главу МИД Латвии и мэра Риги

В Белоруссии завели уголовное дело на главу МИД Латвии Эдгарда Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса из-за инцидента с флагом. Об этом 28 мая сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ генеральной прокуратуры.

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Дело возбудил генпрокурор Андрей Швед, изучив сообщения СМИ «о тяжком преступлении против интересов Беларуси», подчеркнули в ведомстве. Мэру и министру вменяется совершение умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (часть 3 статьи 130 УК Белоруссии).

В генпрокуратуре подчеркнули, что латвийские чиновники надругались над государственной символикой и унизили национальное достоинство белорусов. Дело направили в Следственный комитет.

24 мая мэр Риги вместе с министром иностранных дел Латвии убрали государственный флаг Белоруссии с площади, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Полотно заменили на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это случилось после того, как в Минске задержали бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он летел из Афин в Вильнюс, и самолет совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения об угрозе взрыва.