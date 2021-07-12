Роман Протасевич завел страницу в Instagram

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич завел профиль в Instagram. Об этом он сообщил в Twitter.

Протасевич также опубликовал несколько скриншотов своей страницы в Instagram. На одном из них бывший главный редактор NEXTA предложил подписчикам задавать ему вопросы.

Ранее 12 июля стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт Протасевича. Действие учетной записи было приостановлено из-за нарушений правил сообщества. Вскоре страницу разблокировали.

7 июля сообщалось, что Протасевич получил доступ к интернету и завел аккаунт в Twitter. Он опубликовал видео, в котором рассказал, что всегда будет на связи и сможет отвечать на сообщения и комментарии пользователей платформы. Незадолго до этого Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившиеся на борту Протасевич и Сапега были задержаны местными правоохранителями. Их обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.