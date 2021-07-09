Россия призвала к объективной оценке инцидента с самолетом Ryanair

Россия призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) придерживаться объективной оценки инцидента с экстренной посадкой в Белоруссии самолета компании Ryanair. Об этом в комментарии «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

По мнению российской стороны, итоги расследования международного агентства должны носить «неполитизированный» характер и отражать реальное положение вещей.

«В сентябре ожидается окончательное заключение группы, и мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений», —подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что ИКАО проведет расследование ситуации с бортом ирландской авиакомпании в белорусской столице. Как отмечается в заявлении министра транспорта Ирландии Имона Райана, Дублин полностью поддерживает решение организации провести «прозрачное и независимое расследование инцидента в Белоруссии».

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о взрывном устройстве на борту воздушного судна. После посадки лайнера белорусские силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании лайнера не подтвердилась.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг причастность России к событиям в аэропорту Минска. Он также приветствовал намерение ИКАО расследовать инцидент с самолетом.

