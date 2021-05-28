Странную посадку самолета в Минске расследуют по аналогии с катастрофой MH17

Странную посадку рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске будет расследовать международная группа прокуроров из стран, чьи граждане находились на борту, по аналогии с катастрофой рейса MH17 в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, его слова приводит издание Niezalezna.

Дипломат сообщил, что в следственную группу войдут представители Польши, Литвы, Греции, а также других стран. По словам Рау, прокуроры приступят к изучению обстоятельств дела уже в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование ситуации с бортом ирландской авиакомпании в белорусской столице. Как отмечается в заявлении министра транспорта Ирландии Имона Райана, Дублин полностью поддерживает решение организации провести «прозрачное и независимое расследование инцидента в Белоруссии». Отдельное расследование проведет и Федеральное бюро расследований (ФБР) США, а также польские службы безопасности.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Расследованием авиакатастрофы занимались представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.