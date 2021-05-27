Мир
 
Последние новости
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке
Азербайджан заявил о попытке армянских военнослужащих пересечь границу
В Москве воссоздали исторический розарий 
Оптическая иллюзия с черно-белым видео «сломала мозг» зрителям
Россиянам назвали семь правил выбора загородного дома
Россиянка поехала в Тунис и описала курорт словами «природа очистилась везде»
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
Прокуратур потребовал запретить «Российскую ЛГБТ-сеть» в Facebook
Ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами
Новости партнеров

Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском

Перейти в «Мою Ленту»
Byline: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году Олег Пулатов до сих пор не получил перевод всех документов на русский язык. Об этом сообщила адвокат россиянина Сабине тен Дуссхате, передает РИА Новости.

«Мы все еще ожидаем перевода досье для нашего клиента. Это несколько сотен страниц, а также приложение, которое также насчитывает сотни страниц», — рассказала тен Дуссхате.

Защита Пулатова подала очередной запрос о переводе досье в июне 2020 года. К тому моменту на русский были переведены только 174 страницы изложения досье и 60 страниц личного дела обвиняемого из почти 40 тысяч страниц дела. В свою очередь, прокуратура Нидерландов заявила, что россиянин имеет право на перевод только тех документов, которые необходимы для его защиты.

Cуд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу 26 мая. Прокуратура Нидерландов пообещала доказать причастность властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу рейса MH17
Нидерланды пообещали доказать причастность ДНР к катастрофе «Боинга-777»
Защите по делу MH17 разрешили осмотреть обломки самолета