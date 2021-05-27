Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском

Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году Олег Пулатов до сих пор не получил перевод всех документов на русский язык. Об этом сообщила адвокат россиянина Сабине тен Дуссхате, передает РИА Новости.

«Мы все еще ожидаем перевода досье для нашего клиента. Это несколько сотен страниц, а также приложение, которое также насчитывает сотни страниц», — рассказала тен Дуссхате.

Защита Пулатова подала очередной запрос о переводе досье в июне 2020 года. К тому моменту на русский были переведены только 174 страницы изложения досье и 60 страниц личного дела обвиняемого из почти 40 тысяч страниц дела. В свою очередь, прокуратура Нидерландов заявила, что россиянин имеет право на перевод только тех документов, которые необходимы для его защиты.

Cуд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу 26 мая. Прокуратура Нидерландов пообещала доказать причастность властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.