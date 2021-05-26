Нидерланды пообещали доказать причастность ДНР к катастрофе «Боинга-777»

Прокуратура Нидерландов пообещала доказать причастность властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к катастрофе малазийского «Боинга-777» (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители нидерландского ведомства заявили, что предоставят доказательства того, что самолет был сбит подконтрольной военным ДНР ракетой «Бук» из-под села Первомайское к западу от Донецка.

22 апреля возобновились слушания по делу о крушении малазийского боинга. Стало известно, что суд разрешил защите поехать на место реконструкции обломков на военную базу Гилзе-Рейен в Нидерландах. «Эта возможность должна остаться открытой, нет никаких законных оснований, чтобы устанавливать защите дедлайн в этом вопросе», — заявил судья во время слушаний.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.