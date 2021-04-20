Мир
 
Последние новости
Путин дал детям силовиков преимущество при поступлении в вузы
Билли Айлиш заподозрили в романе с начинающим актером
В российском городе Ленина сделали «золотым»
Фанаты разглядели в новом фото Билли Айлиш бабулю
Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России
Суд освободил от наказания осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера
Глава МОК назвал главную проблему Суперлиги
К месту строительства «Северного потока-2» начали стягивать суда снабжения
Москвичам пообещали рекордные за 73 года дождь и снег
Новости партнеров
Прослушать новость

США не предоставили данные по MH17 суду

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Змеев / Reuters

США не предоставили данные по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng (рейс MH17) суду. Об этом РИА Новости рассказала судья Мария Кнайф.

«Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании… Как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу», — отметила Кнайф.

Голландский суд неоднократно просил США предоставить спутниковые снимки места авиакатастрофы, но не получил ответа.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд отложил приговор по MH17 еще на год
Голландский суд опросил представителей «Алмаз-Антея» по делу MH17
Нидерланды признали утечку данных из дела МН17