Нидерланды признали утечку данных из дела МН17

Прокуратура Нидерландов признала утечку данных из дела о крушении рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом утверждается, что записи телефонных переговоров фигуранта дела Сергея Дубинского попали к журналистам нелегально.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, судебное дело обсуждалось в прошлые выходные. «Сообщалось, что была обнаружена новая информация — перехваченные телефонные разговоры. Суд, который называют ответственным за досье, расследовал, как произошла утечка информация из дела. Источник не был установлен», — рассказал он.

В октябре 2020 года российский МИД объявил, что Москва откажется от дальнейших консультаций в формате трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами по делу малазийского Boeing MH17. Такое решение было принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.