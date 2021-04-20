Суд отложил приговор по MH17 еще на год

Окружной суд Гааги отложил приговор по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng (рейс MH17) еще на год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судью Марию Кнайф.

«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», — сказала она.

По словам Кнайф, суд хочет начать рассмотрение дела по существу 7 июня 2021-го. Приблизительно в сентябре родственники жертв смогут обратиться к суду.

В октябре 2020 года российский МИД объявил, что Москва откажется от дальнейших консультаций в формате трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами по делу малайзийского Boeing MH17. Такое решение было принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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