Голландский суд опросил представителей «Алмаз-Антея» по делу MH17

Судебный следователь в голландском суде опросил представителей концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слушания.

По словам председательствующего судьи Хедрика Стейнхейса, следователь в рамках дополнительного расследования также опросил западных экспертов: специалистов из Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии.

«Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета "Бук"», — приводит агентство слова судьи.

В октябре 2020 года российский МИД объявил, что Москва откажется от дальнейших консультаций в формате трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами по делу малазийского Boeing MH17. Такое решение было принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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