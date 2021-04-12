Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку по делу MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась обсуждать утечку записей перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, бывшего заместителя министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС.

В Амстердаме отметили, что не знают, как записи попали в СМИ, и добавили, что не будут комментировать этот факт.

Накануне нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur (NOS) заявила, что ее журналисты получили доступ к тысячам аудиофайлов звонков Дубинского. 12 из его бесед ранее уже публиковались Совместной следственной группой (ССГ), проводящей расследование происшествия.

Сейчас Дубинский считается одним из четырех подозреваемых по делу об авиакатастрофе MH17 в Донбассе. Согласно обнародованным данным, в день крушения лайнера в ДНР прибыл зенитный ракетный комплекс «Бук». Этому предшествовали переговоры с Москвой «на высшем уровне», которая, как утверждается, участвовала в военно-стратегических решениях.

В июне 2019 года ССГ объявила, что выяснила имена причастных к авиакатастрофе. Ими оказались бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвинили в том, что они якобы доставили «Бук» с территории России на Украину. Судебный процесс начался 9 марта 2020 года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа считает, что обвиняемые имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.