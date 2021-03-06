Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17

Расследование крушения сбитого над Донбассом «Боинга» MH17 превратилось в профанацию и зашло в тупик, и это заставило власти Нидерландов пойти на сокрытие материалов по делу. Такое мнение высказал порталу New Inform независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Таким образом он прокомментировал публикации в нидерландской прессе о том, что власти скрывают материалы из архива, в том числе переписку государственных служб, имеющую отношение к расследованию катастрофы. Суд Утрехта уже обязал министра юстиции объяснить, на каком основании журналистам отказано в доступе.

«Западные специалисты все внимание сконцентрировали только на одной возможной версии, которая в итоге ничем не подтвердилась, и упустили из виду все возможные другие», — считает специалист.

По его мнению, теперь в Нидерландах и других странах начинают понимать, что расследование проводилось некорректно и с серьезными нарушениями. Именно сокрытые документы могут пролить свет на истинные причины трагедии, считает Антипов. «Суд себя и так полностью дискредитировал, но сейчас он дискредитирует себя и в глазах самих голландцев, а это очень важный момент», — сказал он.

Следующее заседание суда по делу MH17 состоится 15 апреля. На прошлом заседании 25 ноября суд постановил, что будет рассматривать только одну версию случившегося в рамках расследования о том, что лайнер сбили ополченцы Донбасса. Запросы защиты о расследовании альтернативных версий катастрофы были отклонены.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа в числе обвиняемых назвала россиян Игоря Гиркина (Стрелков), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.