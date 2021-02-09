Украина назвала срок завершения суда ООН по MH17

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году не раньше 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24», передает «Интерфакс».

«По состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в Международном суде ООН, которые должны завершиться финальным решением, по меньшей мере, до конца 2023 года», — сказал Енин.

По его словам, все они направлены на привлечение к ответственности «конкретных исполнителей» этого преступления.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек, граждане десяти государств. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года. Россия сомневается в выводах следственной группы и считает их предвзятыми, поскольку та отказывается принимать точку зрения Москвы относительно трагедии. В свою очередь Украина призывает Россию признать ответственность за крушение рейса MH17.