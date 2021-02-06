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Нидерланды не станут расследовать вину Украины в деле о крушении Boeing

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Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Расследование по поводу незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день, когда был сбит малайзийский Boeing 777 в 2014 году, закрыто. Такое решение Нидерланды приняли после доклада Фонда безопасности полетов. Об этом со ссылкой на правительство королевства сообщает РИА Новости.

Эксперты проверили 34 случая крушения гражданских самолетов, произошедших в зоне военных конфликтов. Одним из ключевых выводов исследования стало объяснение действий Киева.

Как указано в докладе, украинские власти не могли знать реальную угрозу для гражданской авиации на той высоте, где лайнер был поражен ракетой. В фонде также отметили, что о возможности атаки пассажирских лайнеров не было известно и российским авиационным властям, которые отвечали за безопасность в прилегающих к конфликту зонах.

Власти Нидерландов указывают, что доклад подготовлен в тесном сотрудничестве с Россией и Украиной и вскоре будет передан обеим сторонам. Таким образом, подчеркивается в сообщении, нет никаких поводов пересматривать позицию, которая заключается в невозможности привлечения Украины к ответственности по такому обвинению. На необходимости следственных действий с момента катастрофы настаивала Россия, полагая, что Киев не ввел бесполетную зону умышленно.

Лайнер 17 июля летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек, граждане десяти государств. В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам, в том числе бывшему главе непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков.

Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года. Россия сомневается в выводах следственной группы и считает их предвзятыми, поскольку та отказывается принимать точку зрения Москвы относительно трагедии. В свою очередь Украина призывает Россию признать ответственность за крушение рейса MH17.

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