Украина призвала Россию признать ответственность за крушение Boeing MH17

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17 в Донецкой области в 2014 году. Об этом говорится в заявлении МИД по случаю шестой годовщины авиакатастрофы, передает «Интерфакс-Украина».

Киев пообещал сделать все возможное для установления справедливости и наказания виновных. В МИД заверили, что принимают меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения России к ответственности за нарушение обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

МИД назвал важным шагом иск Нидерландов против России в Европейский суд по правам человека и призвал РФ «признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства» и «сотрудничать со следствием».

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. В марте 2020-го в Нидерландах начался суд по делу об авиакатастрофе. По версии обвинения, самолет сбили выпущенной с территории Украины российской ракетой комплекса «Бук», который затем вернулся в РФ. Международная следственная группа назвала обвиняемыми Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Россия считает судебный процесс предвзятым.