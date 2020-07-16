Россия оценила ход суда в Гааге по сбитому в Донбассе Boeing MH17

Россия наблюдает за ходом судебного процесса в окружном суде Гааги по делу сбитого летом 2014 года в Донбассе MH17 и считает его предвзятым. Такую оценку высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Интерфакс».

«Мы наблюдаем за судом, и, к сожалению, его ход, а теперь и объявленное намерение обратиться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — прим. «Ленты.ру») показывает, что Гаага продолжает придерживаться изначально выбранной версии, когда до сбора "доказательств" Россия была назначена виновной», — отметил замглавы МИД. Он добавил, что Москва ведет консультации с Нидерландами и Австралией по правовым вопросам, однако они не связаны непосредственно с судебным процессом.

Накануне сообщалось, что ЕСПЧ получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.

В Минюсте на это ответили, что Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению Boeing. Там добавили, что ведомство будет отстаивать позицию Москвы в суде.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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