Мир
 
Последние новости
Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге
Обнаружена самая близкая к Земле черная дыра
Жителя ДНР ранило в голову
Польша назвала «Северный поток-2» раной в Европе
Россияне начали активнее избавляться от свободных денег
В Москве телефонные мошенники обманули правнука Брежнева 
Летевшие в Египет украинцы оставили «кучи» мусора в самолете и попали на видео
Путин выступил на онлайн-саммите по климату
Бывшего вице-спикера Госдумы Владимира Рыжкова оштрафовали на 20 тысяч рублей
Джейсон Стэйтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе
Новости партнеров
Прослушать новость

Защите по делу MH17 разрешили осмотреть обломки самолета

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Суд по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) разрешил защите поехать на место реконструкции обломков, если она того захочет. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, его цитирует РИА Новости.

«Эта возможность должна остаться открытой, нет никаких законных оснований, чтобы устанавливать защите дедлайн в этом вопросе», — заявил судья во время слушаний. Место реконструкции обломков самолета сейчас находится на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах.

Слушания по делу о крушении Boeing возобновились 22 апреля.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд отложил приговор по MH17 еще на год
США не предоставили данные по MH17 суду
Голландский суд опросил представителей «Алмаз-Антея» по делу MH17