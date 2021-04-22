Защите по делу MH17 разрешили осмотреть обломки самолета

Суд по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) разрешил защите поехать на место реконструкции обломков, если она того захочет. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, его цитирует РИА Новости.

«Эта возможность должна остаться открытой, нет никаких законных оснований, чтобы устанавливать защите дедлайн в этом вопросе», — заявил судья во время слушаний. Место реконструкции обломков самолета сейчас находится на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах.

Слушания по делу о крушении Boeing возобновились 22 апреля.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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