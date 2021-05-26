Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу рейса MH17

Cуд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», созданную на военно-воздушной базе в Нидерландах. Рассмотрение дела по существу начнется 7 июня, сообщает Reuters

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что о результатах осмотра, выводах и замечаниях суда будет известно позже.

Ранее 26 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов пообещала доказать причастность властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.