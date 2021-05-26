Мир
 
Последние новости
Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
На спутнике Юпитера нашли признаки подводных термальных источников
Избиение стюардессы пассажиркой самолета попало на видео
Белоруссию возмутил разворот летевшего из Минска в Европу лайнера
Массовое ДТП с грузовиками произошло на российской трассе
В Турции оценили планы создания государства у границ России
Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли
Пытавшийся откупиться россиянин швырнул пачку денег в лицо гаишнику
Генпрокуратура признала три организации нежелательными в России
Сборная России по хоккею всухую обыграла Данию на чемпионате мира
Новости партнеров

Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу рейса MH17

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Cуд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», созданную на военно-воздушной базе в Нидерландах. Рассмотрение дела по существу начнется 7 июня, сообщает Reuters

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что о результатах осмотра, выводах и замечаниях суда будет известно позже.

Ранее 26 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов пообещала доказать причастность властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нидерланды пообещали доказать причастность ДНР к катастрофе «Боинга-777»
Защите по делу MH17 разрешили осмотреть обломки самолета
США не предоставили данные по MH17 суду