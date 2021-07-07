Тихановская встретится с руководством США

Бывший кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отправится с рабочим визитом в США. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Тихановской, сейчас ее команда активно занимается подготовкой поездки. В ходе нее лидер белорусской оппозиции намеревается встретиться в руководством страны, а также с представителями белорусской диаспоры в Соединенных Штатах. Главной темой беседы станет политический кризис в Белоруссии.

Также она рассказала про итоги недавних встреч с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом и главой Министерства иностранных дел (МИД) Канады Марком Гарно.

С Кентом белорусский политик обсудила расширение помощи своим согражданам. Гарно в свою очередь заявил о готовности Канады совместно с штаб-квартирой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале содействовать расследованию принудительной посадки самолета Ryanair.

В начале июня Тихановская во время переговоров с представителями МИД Германии и ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель подняла вопрос оказания помощи пострадавшим во время протестов белорусам.

Ранее посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, американские власти обеспокоены угрозами и действиями президента Александра Лукашенко, «которыми он пробует портить жизнь соседям».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранителями. Расследованием инцидента занимается ИКАО.

