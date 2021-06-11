Тихановская приехала в Германию и попросила помочь пострадавшим белорусам

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Берлин на переговоры с представителями Министерства иностранных дел (МИД) Германии и ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского политика.

Тихановская обсудила реакцию Европейского союза (ЕС) на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

На встречах она подняла также вопрос оказания помощи пострадавшим во время протестов белорусам, в частности, она обсудила идею создания специальной программы помощи репрессированным студентам, врачам, рабочим и сотрудникам независимых СМИ. Стороны обговорили возможность упрощения процесса получения немецких виз, особенно тем, кто должен немедленно покинуть Белоруссию.

Тихановскую при этом заверили, что Меркель поднимет вопрос о ситуации в Белоруссии на саммитах G7 и НАТО.

10 июня информатор издания Bloomberg сообщил, что ЕС намерен ввести санкции в отношении более чем 70 человек и организаций в рамках нового раунда карательных мер, направленных против Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранителями. После инцидента Тихановская попросила ЕС ввести новые санкции против Белоруссии. По ее словам, оппозиционные структуры сами настояли на новых ограничениях. Она отметила, что конечной целью борьбы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко должны стать «справедливые выборы и демократические реформы».