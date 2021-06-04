Германия назвала интервью Протасевича позором для белорусского руководства

Интервью основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, показанное на белорусском телеканале ОНТ, стало результатом «психологической, а, возможно, и физической обработки» блогера. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

Он назвал это интервью недостойным и неправдоподобным, а также позором для белорусского руководства, которое тем самым показало свое презрение к демократии и к людям.

Зайберт пообещал поддержку Протасевичу, находящемуся под арестом в Белоруссии, от немецкого правительства. «Наши мысли — с этим молодым человеком и со всеми другими гражданами Белоруссии, с которыми так бесчеловечно обращаются из-за их убеждений», — отметил он.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности причастных к интервью Протасевича, считая, что его заставили выступить по телевидению под давлением.

Вечером 3 июня госканал ОНТ показал интервью с Романом Протасевичем, где бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала сделал ряд громких заявлений. В частности, он взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами. Отец Протасевича не поверил словам сына.