США пообещали не снижать давления на Лукашенко

Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила в интервью телеканалу «Белсат», что Вашингтон не станет снижать санкционного давления на Минск даже в случае освобождения части политических заключенных.

По словам дипломата, американские власти обеспокоены угрозами и действиями президента Александра Лукашенко, «которыми он пробует портить жизнь соседям». Она также сочла их бессмысленными и пояснила, что главе государства «стоит посмотреть в зеркало» для поисках виноватых в ухудшении экономической ситуации в стране. «Это его действия и его режим принципиально изменили будущее экономики Беларуси», — подчеркнула Фишер.

Она отметила, что США продолжат настаивать на освобождении всех репрессированных граждан и пообещала поддерживать контакты с белорусской оппозицией, в частности, ее лидером Светланой Тихановской. «Запад должен разговаривать с Лукашенко на том языке, который он понимает», — отметила посол.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Брюссель также запретил передачу товаров и технологий военного и двойного назначения и услуги страхования для властей республики.

К этим рестрикциям также подключились Великобритания, США и Канада. Вашингтон также пообещал изучить вопрос о введении дополнительных ограничений. Позже стало известно, что министр иностранных дел Белоруссии мог контактировать с европейскими послами по вопросу освобождения политических заключенных на смягчение санкций.