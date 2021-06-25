США заявили о дополнительных санкциях против Белоруссии

Соединенные Штаты постараются ввести против Белоруссии дополнительные санкции наподобие секторальных санкций Евросоюза. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии, передает ТАСС.

Она напомнила про ограничительные меры, которые на прошлой неделе против белорусского государства одновременно ввели США и ЕС.

«Однако ЕС теперь пошел на один шаг дальше, чем США, применив секторальные санкции, особенно затронувшие поташ — удобрение, от поставок которого очень сильно зависят белорусская экономика и ряд лиц вокруг Лукашенко. Мы в США сейчас постараемся ответить на это схожим образом», — приводит агентство слова Нуланд.

Днем ранее Брюссель официально принял экономические секторальные санкции против Минска. Блок стран ограничил доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, ввел ограничения

на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

Западные страны обсуждают ужесточение антибелорусских санкций еще с конца мая. Россия неоднократно говорила о том, что хочет помочь Белоруссии справиться с последствиями таких мер.

При этом эксперты неоднократно указывали на то, какой ущерб сама Москва терпит от подобной помощи. В частности, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Ленте.ру» отмечал, что это сильно вредит российской экономике.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.