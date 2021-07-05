Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с Тихановской заявил о признании ее офиса «официальным представительством белорусской демократии».

По мнению соратников экс-кандидата, Вильнюс «запустил новый этап делегитимизации режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сообщается, что открытие представительств офиса готовится и в других странах.

Тихановская поблагодарила Литву за «огромную поддержку».

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. ЕС ограничил доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для белорусских властей. К санкциям подключились Великобритания, США и Канада.