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Лукашенко назвал безумием требования защитить ЕС от нелегальной миграции

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Фото: Sputnik / Alexei Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Требовать у Белоруссии защиты европейских стран от нелегальной миграции наивно и безумно. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, раньше мероприятия по борьбе с противоправной деятельностью на границах частично финансировались Европейским союзом (ЕС). Однако с введением санкций против Белоруссии финансирование было прекращено, а у страны больше нет возможности выделять средства на пресечение потока нелегальных мигрантов в европейские страны, отметил президент.

«Они нас душат, а мы их будем защищать? Против нас ввели санкции и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции», — сказал Лукашенко.

Рост числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии был спровоцирован особенностями миграционной политики ряда стран ЕС, где для мигрантов были созданы специальные программы поддержки и льгот, считает он. Сами беженцы выбирают разные маршруты эмиграции в западные страны, и Белоруссия является лишь одной из многочисленных транзитных зон.

Ранее Литва и другие страны-члены ЕС обвинили Белоруссию и лично Лукашенко в гибридных атаках на Европу с помощью нелегалов. Предполагается, что для этого власти Белоруссии используют свой национальный туроператор «Центркурорт», с помощью которого переправляют мигрантов из Сирии и Ирака к границам Европейского союза и зарабатывают на этом. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В ответ Лукашенко заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые ввозят в страну нелегальных мигрантов, и предложил Литве помощь в борьбе с нелегалами, но «уже не безвозмездно».

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