Литва обратилась в ООН из-за потока беженцев с территории Белоруссии

Литва обратилась к главному комиссару ООН по делам беженцев и в Международную организацию миграции (МОМ) из-за выросшего миграционного потока с территории Белоруссии. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД прибалтийской республики.

Постоянный представитель Литвы в Женеве, посол Андрюс Кривас направил письма, в которых рассказывает о ситуации с нелегальной миграцией и просит отреагировать на нее.

«Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию и использует ее как политическое оружие, стремясь повысить давление на Литву», — сказано в обращениях.

С начала года на границе двух постсоветских стран были задержаны более 1800 мигрантов. В начале июля литовские власти объявили экстремальную ситуацию государственного масштаба и начали строить забор из колючей проволоки на границе.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко, на фоне очередного обострения отношений с Западом после инцидента с самолетом Ryanair, заявил, что Европа теперь сама будет осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — пригрозил он.