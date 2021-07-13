В Литве нелегальных мигрантов признали «гибридными агрессорами»

Сейм Литвы признал нелегальных мигрантов из Белоруссии «гибридными агрессорами». Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

В принятой парламентом резолюции сказано, что перемещение потока нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе является инструментом для дестабилизации внутриполитической ситуации в Литве.

Исходя из этого положения, все незаконно прибывшие в Литву мигранты будут считаться вероятными активными участниками гибридной атаки на страну. Их депортируют, а организаторы нелегальной миграции будут внесены в санкционный список Литвы и Европейского союза (ЕС).

За резолюцию проголосовали 56 депутатов из 82.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас обвинил Белоруссию в организованной подготовке нелегальных мигрантов к пересечению границы с Литвой. По его мнению, беженцам дается тщательный инструктаж действий при пересечении границы Белоруссии со странами ЕС.

7 июля премьер-министр республики Ингрида Шимоните объявила о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты страны от потока нелегальных мигрантов. Предполагается, что линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость ее строительства Министерство внутренних дел оценило в 15 миллионов евро. Строить ограждения военные начали 9 июля.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании нелегальной миграции в качестве инструмента «гибридной войны» в ответ на санкционную политику западных стран.