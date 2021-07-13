Литва испугалась удара по имиджу из-за колючей проволоки на границе с Белоруссией

Ограждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией ударит по международному имиджу Литвы. Такого сценария испугался депутат Комитета по национальной безопасности Литвы Довиле Шакалене, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его мнению, нелегальные мигранты, перебираясь через стену, могут пораниться колючей проволокой. В конечном итоге фотографии окровавленных беженцев нанесут сильный удар по репутации Литвы, предупредил Шакалене.

Он добавил, что в случае повреждений беженцам придется оказать медицинскую помощь, а система здравоохранения Литвы и так сильно перегружена.

О строительстве стены для защиты границы 7 июля объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Предполагается, что линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Литовские военные приступили к возведению проволочного ограждения 9 июля.

Ранее правительство Литвы ввело режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в Прибалтику через Белоруссию. По данным литовских пограничников, число нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.