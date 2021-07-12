Евросоюз выделит Литве десять миллионов евро на содержание мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) выделит Литве около десяти миллионов евро на содержание нелегальных мигрантов, прибывающих в страну с территории Белоруссии. Об этом сообщает LRT со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Йохансон.

Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. «Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов», — пояснила Йохансон.

Она добавила, что средства на эти цели Вильнюс получит уже в августе из нескольких европейских фондов. В ближайшее время власти Евросоюза (ЕС) также рассмотрят иные варианты финансовой помощи республике.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Литва обвиняет Белоруссию и лично президента Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.