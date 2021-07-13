Белоруссию обвинили в инструктаже нелегальных мигрантов перед отправкой в ЕС

Министр обороны Литвы обвинил Белоруссию в инструктаже мигрантов перед отправкой в ЕС

Власти Белоруссии проводят организованную подготовку нелегальных мигрантов перед их отправкой в страны Европейского союза (ЕС). Такое обвинение выдвинул министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас, сообщает Telegram-канал DW.

По его словам, нелегальным мигрантам дается тщательный инструктаж действий при пересечении границы Белоруссии со странами ЕС. Им рассказывают, как правильно пересекать границу, избавляться от документов, а также как разговаривать с сотрудниками пограничной службы Литвы и других стран, добавил министр.

Анушкаускас отметил, что Литва уже нашла виновных в организации нелегальной миграции в Европу из Белоруссии. Страна внесет предложение о включении организаторов и исполнителей переброса беженцев в санкционный список. Помимо них, под ограничения также могут попасть авиакомпании, которые перевозят мигрантов в страны ЕС по договоренности с белорусским правительством.

Ранее глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение рассмотрит возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за обострения миграционной ситуации на границах страны с Литвой и Польшей. Дипломат призвал Белоруссию выполнять свои обязанности по контролю миграционных потоков, иначе против страны будут введены новые санкции ЕС.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании нелегальной миграции в качестве инструмента «гибридной войны» в ответ на санкционную политику западных стран.