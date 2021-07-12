Число нелегальных мигрантов из Белоруссии в ЕС достигло критических показателей

Число нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны Европейского союза (ЕС) достигло критических показателей по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает ТАСС.

По ее словам, число пересекших белорусско-литовскую границу беженцев за последний месяц составило 1600 человек, что в 22 раза превышает данные официальной статистики 2020 года.

Ранее сообщалось, что только за первую половину июля власти Литвы зафиксировали свыше 800 нелегальных пересечений границы с Белоруссией. Большинство мигрантов — выходцы из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС пришлет стране вертолеты для усиления контроля границы с Белоруссией и также направит переводчиков и персонал для работы с нелегальными мигрантами.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

Для борьбы с потоком беженцев литовские военные начали возводить проволочное ограждение на границе с Белоруссией.