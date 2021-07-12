ЕС проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии в связи с нарастающим миграционным кризисом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что агентство уже направляло офицеров и оборудование на литовско-белорусскую границу 1 июля. «Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и специализированных офицеров для проведения опросов мигрантов с целью сбора информации о преступных сетях, вовлеченных в происходящее», — заявил глава ведомства Фабрис Леджери.

Ожидается, что «Фронтекс» направит к литовской границе собственных пограничников наряду с офицерами из стран-членов ЕС уже в ближайшие дни. По информации ведомства, только за первую половину июля власти Литвы зафиксировали свыше 800 нелегальных пересечений границы с Белоруссией. Большинство мигрантов — выходцы из Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

Ранее сообщалось, что ЕС пошлет вертолеты для контроля границы Литвы с Белоруссией. По словам литовского президента Гитанаса Науседы, такой шаг необходим для усиления пограничного контроля и управления потоками мигрантов через восточную границу. Кроме того, литовские военные начали возводить проволочное ограждение на границе с Белоруссией.

В июле литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через территорию Белоруссии. По данным пограничников Литвы, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.