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Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против Белоруссии

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Johanna Geron / Reuters
Евросоюз рассмотрит введение новых санкций против Белоруссии из-за миграционной ситуации

Евросоюз (ЕС) рассмотрит возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за обострения миграционной ситуации на границах страны с Литвой и Польшей. Об этом заявил глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

Дипломат призвал Минск выполнять свои обязанности по контролю миграционных потоков. «Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления», — подчеркнул он. Боррель также отметил, что объединение зарегистрировало рост миграционного потока через Белоруссию не только в Литву, но и в Польшу.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) выделит Литве около десяти миллионов евро на содержание нелегальных мигрантов, прибывающих в страну с территории Белоруссии. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.

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