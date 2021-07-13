Литва предложила три варианта санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил руководству Европейского союза (ЕС) рассмотреть три варианта санкций против Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов с ее территории. Об этом сообщает портал BNS.

Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. По словам главы МИД, за их координацией стоят конкретные компании и органы власти, в том числе туристические агентства и авиаперевозчики. «То есть их можно узнать, они идентифицированы, у них есть номера счетов, они платят зарплату», — сказал Ландсбергис.

Он пояснил, что перед внедрением санкций Евросоюзу стоит провести тщательное расследование на этот счет и выбрать одну из трех предложенных Литвой мер: «Ввести пятый пакет [санкций], который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям».

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2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Литва обвиняет Белоруссию и лично президента Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.

12 мая Еврокомиссия (ЕК) пообещала выделить Вильнюсу около 10 миллионов евро на содержание нелегалов и рассмотреть другие варианты помощи для борьбы с последствиями миграционного кризиса. При этом выделять средства на возведение защитных сооружений на белорусско-литовской границе в Брюсселе отказались.