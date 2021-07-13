Литва объяснила спешку при возведении стены на границе с Белоруссией

Власти Литвы рассчитывают возвести стену на границе с Белоруссией не только для сдерживания потока нелегальных мигрантов, но и для предупреждения других связанных с незаконным проникновением в страну преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой советника президента республики по внешнеполитическим вопросам Дарюса Кулешюса.

По его словам, необходимость строительства защитных сооружений назрела у руководства страны достаточно давно, и поспешность работ можно объяснить, в частности, проблемами с контрабандой. «Просто так совпало, что в условиях миграционного кризиса мы должны с этим поторопиться», — сказал Кулешюс.

Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. 2 июля власти Литвы из-за наплыва мигрантов ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

О строительстве стены для защиты границы 7 июля объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Предполагается, что линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость ее строительства Министерство внутренних дел оценило в 15 миллионов евро.

12 мая Еврокомиссия (ЕК) пообещала выделить Вильнюсу около 10 миллионов евро на содержание нелегалов и рассмотреть другие варианты помощи для борьбы с последствиями миграционного кризиса. При этом выделять средства на возведение защитных сооружений в Брюсселе отказались.