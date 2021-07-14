Литва вступилась за права нелегальных мигрантов из Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа вступился за права бегущих из Белоруссии нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По его мнению, сторонам конфликта стоит заняться координацией совместных действий по решению миграционного кризиса. Ограничительные меры, считает он, могут стать источником систематических нарушений прав беженцев.



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В связи с этим Науседа призвал парламент с осторожностью принимать новые законы о нелегальной миграции. Вместе с тем он заявил, что, заботясь о правах нелегалов, нельзя допустить превращения страны в «проходной двор».

13 июля стало известно, что сейм Литвы признал нелегальных мигрантов из Белоруссии «гибридными агрессорами». В принятой парламентом резолюции сказано, что перемещение потока нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе является инструментом для дестабилизации внутриполитической ситуации в Литве.

Ранее сейм принял закон, разрешающий массовое задержание ищущих убежища в Литве беженцев. После этого были внесены оперативные поправки в закон о правовом статусе иностранцев, согласно которым литовские пограничники будут наделены правом арестовывать нелегальных мигрантов на срок до полугода.

В начале июля премьер-министр республики Ингрида Шимоните объявила о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты страны от потока нелегальных мигрантов. Предполагается, что линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость ее строительства министерство внутренних дел оценило в 15 миллионов евро. Строить ограждения военные начали 9 июля.