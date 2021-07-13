Эксперт назвал главную причину конфликта Литвы и Белоруссии

Литва сама спровоцировала конфронтацию с Белоруссией, заявил «Ленте.ру» профессор Рэдфордского университета (США, Вирджиния) Григорий Иоффе, комментируя миграционный кризис на границе двух государств.

Главной причиной конфликта между Вильнюсом и Минском эксперт назвал тот факт, что руководство Литвы активно вмешивалось в белорусскую внутреннюю политику, поддерживая оппозицию. «Литва принялась играть такую роль, в которой ничего не получает, кроме непосредственных издержек, зато рассчитывает на компенсацию со стороны ЕС», — счел Иоффе..

Он предположил, что в итоге наиболее пострадавшей стороной в конфликте окажется именно Вильнюс. Многочисленные санкции и другие последствия конфликта могут вылиться в недовольство граждан и во все новые бюджетные траты для устранения этих проблем. «Они бьют молотком по гвоздю, но не попадают по шляпке. Пытаясь наказать Лукашенко, они его наказывают меньше всего», — добавил ученый.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В начале июля литовский МИД объявил об открытии на своей территории «официального представительства белорусской демократии», имея в виду офис экс-соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. Это решение вызвало резкую критику белорусских властей.