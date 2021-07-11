Литва отказалась выдавать Тихановскую Белоруссии

Литва отказалась выдавать Белоруссии бывшего кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Об этом в воскресенье, 11 июля, заявил гепрокурор Белоруссии Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

Должной мотивировки в ответе литовской стороны не приводилось.

«Мы направили и направляем соответствующие документы, пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», — сказал генпрокурор.

Он также добавил, что в отказе не сказано, на каком основании было принято решение. «То есть правовых оснований мы в этом не увидели», — заключил Швед.

7 июля Тихановская анонсировала встречу с американским руководством: она собирается отправиться с рабочим визитом в США. В июне она встречалась с главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.