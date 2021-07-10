Тихановская рассказала о встрече с Зеленским

Бывший кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о том, что держит связь с властями Украины, а также сообщила о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Интервью с ней опубликовало издание «Cегодня».

«Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины», — приводит газета ее слова.

Тихановская подчеркнула, что Киев последовательно делает шаги навстречу бежавшим из страны белорусам — Украина, по ее словам, приняла десятки тысяч белорусских граждан и помогает им с трудоустройством и легализацией. Кроме того, отметила она, украинское государство присоединилось к санкциям ЕС против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Материалы по теме «Он невероятно умелый манипулятор». Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом? Вперед батьки. Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?

7 июля Тихановская анонсировала встречу с американским руководством: она собирается отправиться с рабочим визитом в США. В июне она встречалась с главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

Ранее Тихановская анонсировала план «Перамога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров. По ее словам, чат-бот позволит в будущем массово и единовременно высылать уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с Лукашенко для «восстановления законности в стране».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.

