Тихановская пообещала приехать в Киев и назвать Крым украинским

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Крым украинской территорией, оккупированной Россией, и пообещала заявить об этом в Киеве. С такой позицией она выступила в беседе с «Европейской правдой», запись интервью опубликована на YouTube-канале издания.

«Крым — украинский. Когда говоришь неопределенно — это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос», — заявила Тихановская, выразив готовность поехать в Киев.

Она добавила, что хотела бы видеть со стороны Украины «больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси».

В течение нескольких месяцев после президентских выборов в августе 2020 года Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос, кому принадлежит полуостров. В частности, она называла регион «де-юре украинским, а де-факто российским». Впервые однозначно на этот вопрос политик ответила в конце февраля.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.