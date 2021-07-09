Литва обвинила белорусских дипломатов в шпионаже

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обвинила высланных из страны белорусских дипломатов в шпионаже. Об этом сообщает УНИАН.

По ее словам, дипломаты были сотрудниками спецслужб Белоруссии и угрожали национальной безопасности Литвы. Подробности Шимоните обещала обнародовать позже.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о высылке большей части белорусских дипломатов со своей территории в ответ на аналогичное решение Белоруссии. По словам дипломата, республика изначально не хотела идти на такие меры, но решение Минска попросту поставило под угрозу белорусов, обращавшихся к представителям Вильнюса за консульской помощью.

Министр пояснил, что вскоре в белорусском посольстве останется лишь консул и три административно-технических сотрудника — аналогично мерам, принятым в адрес литовской дипмиссии.

6 июля Белоруссия приняла решение о сокращении до минимума числа литовских дипломатов в ответ на решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

