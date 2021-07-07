Литва объявила об ответной высылке белорусских дипломатов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о высылке большей части белорусских дипломатов со своей территории в ответ на аналогичное решение Минска. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам дипломата, республика изначально не хотела идти на такие меры, но решение Минска попросту поставило под угрозу белорусов, обращавшихся к представителям Вильнюса за консульской помощью. «Есть возможности искать технические способы помощи тем людям, которым эта помощь действительно требуется», — отметил Ландсбергис.

Он пояснил, что вскоре в белорусском посольстве останется лишь консул и три административно-технических сотрудника аналогично мерам, принятым в адрес литовской дипмиссии. «Определённые рабочие связи сохранялись до сих пор, но очевидно, что они будут сильно ограничены», — добавил министр.

Белоруссия приняла решение о сокращении до минимума числа литовских дипломатов в ответ на решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.