Минск назвал нелепым решение Литвы о дипломатическом статусе офиса Тихановской

Официальный Минск назвал нелепым решение Литвы присвоить дипломатический статус офису экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

В министерство была вызвана временный поверенный в делах Литвы Аста Андияускене. Ей указали на «категорическую неприемлемость» заявлений о наделении «неких эфемерных структур» официальным дипломатическим статусом.

«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений», — отметили в белорусском МИД.

Литовское правительство превратило свою внешнюю политику в фарс, в котором Минск не собирается участвовать, подчеркнули в министерстве.

«В этой связи до Временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью», — сообщило МИД.

5 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что офис Тихановской признан «официальным представительством белорусской демократии». Белорусская оппозиция отметила, что Вильнюс «запустил новый этап делегитимизации режима» президента республики Александра Лукашенко.