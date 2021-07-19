Лукашенко предложил Литве помощь в борьбе с нелегалами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые ввозят в страну нелегальных мигрантов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News Arabia, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

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По его мнению, для снижения потока нелегалов литовские власти должны самостоятельно ликвидировать эти группировки. «Если они хотят скрыть истину, литовцы, поляки, немцы или французы, можно упрекать Белоруссию в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться с этой нелегальной миграцией и ввести ее в нормальное русло, то пусть начинают с себя», — подчеркнул Лукашенко.

Он предложил Литве помощь в борьбе с нелегалами, но «уже не безвозмездно». Лукашенко отметил, что такая работа требует значительного финансирования, и обратил внимание на «удушение» Белоруссии европейскими санкциями. «Если вы хотите, чтобы мы вам помогали, вы не набрасывайте нам на шею петлю», — заключил президент.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения потока нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

Ранее Вильнюс обвинил Минск и лично Александра Лукашенко в гибридных атаках на Европу с помощью нелегалов. Предполагается, что для этого власти Белоруссии используют свой национальный туроператор «Центркурорт», с помощью которого переправляют мигрантов из Сирии и Ирака к границам Европейского союза и зарабатывают на этом.